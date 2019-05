O cabeça-de-lista do Aliança, Paulo Sande, regressou à campanha depois do acidente de carro que sofreu esta semana quando regressava de uma ação de campanha com o líder do Partido, Santana Lopes.

O candidato esteve no Porto e foi aí que expressou o desejo de que a cidade tenha uma agência europeia. No ano passado, o Porto candidatou-se a ter a sede da agência europeia do medicamento, mas acabou por perder.