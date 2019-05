Louçã e Passos Coelho entram hoje na campanha

A agenda dos candidatos às eleições europeias para hoje é contida para que possam preparar-se para o último debate televiso, entrando na campanha dois ex-líderes, o bloquista Francisco Louçã e o antigo primeiro-ministro do PSD Pedro Passos Coelho.

O oitavo dia de campanha para as eleições europeias de 26 de maio termina com um debate entre os cabeças de lista dos partidos políticos com assento no Parlamento Europeu, moderado pela jornalista e diretora de informação da RTP, Maria Flor Pedroso, transmitido a partir do Teatro Thalia, em Lisboa.

O candidato do PSD, Paulo Rangel, concentrou a sua agenda na manhã, que começa com uma viagem de comboio entre o Cais do Sodré, em Lisboa, e Cascais, uma autarquia social-democrata, onde terá um almoço no qual estará o ex-líder do partido Pedro Passos Coelho.

O cabeça de lista socialista, Pedro Marques, também optou pelo distrito de Lisboa, numa câmara socialista, Sintra, onde é recebido pelo presidente, Basílio Horta, visita a central fotovoltaica de Almargem do Bispo e uma unidade de agro indústria com produção de energia solar.

O comunista João Ferreira, que lidera a lista da CDU, tem previsto uma agenda matinal de contacto com a população em Loures, uma autarquia liderada pelo antigo líder parlamentar do PCP, Bernardino Soares, e um almoço na Casa do Povo do Couço, no distrito de Santarém, cabendo ao secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, fazer campanha em Torres Vedras e em Alenquer, onde janta com apoiantes.

A campanha mais madrugadora de todos os cabeças de lista é do CDS-PP, com a líder, Assunção Cristas, e o cabeça de lista, Nuno Melo, a saírem de barco às 08:30 com os pescadores de Setúbal, com quem almoçam depois nos armazéns de pesca.

A bloquista Marisa Matias começa o dia na feira de Espinho, com o antigo coordenador do BE Francisco Louçã, deixando a agenda da tarde para a líder, Catarina Martins, que visita uma extensão de saúde no distrito de Aveiro e janta no Entroncamento, no distrito de Santarém.

Lusa