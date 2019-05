As frases da campanha

"[Pedro Passos Coelho] tem pouco com que se gabar, tendo em conta o que fez ao nosso povo E não se liberta da política que infernizou a vida a milhões de portugueses, com as sequelas de desemprego, emigração, injustiça e empobrecimento."



Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP

20-05-2019

"Portugal, neste momento, tem um problema gravíssimo que ainda por cima resulta da confluência de muitos problemas. Mas o maior de todo, talvez seja a desertificação do interior que é dramática para o país. Um país não pode estar tão desequilibrado como Portugal está. O problema não é só português. Espanha tem o mesmo problema, chamam-lhe a Espanha vazia."



Paulo Sande, cabeça de lista da Aliança

20-05-2019

"O que me importa mais é que esta nossa mensagem de criar emprego, reduzir a pobreza e manter as contas em ordem, esta mensagem de clara responsabilidade orçamental, seja uma compreendida em todo o país e faça a diferença também na Europa."



Pedro Marques, cabeça de lista do PS

21-05-2019

"Olhe, se ficar atrás é a vida. Não digo é que os votos foram fúteis. Todos os votos são bons. (...) As sondagens é aqui que se realizam, falando com as pessoas e contando votos quando as urnas se abrem. E aí muitas surpresas acontecem. E eu acho que o CDS pode ser uma surpresa na noite eleitoral."



Nuno Melo, cabeça de lista do CDS-PP

21-05-2019

"Quanto a isso estou muito descansado. A minha atitude é a de sempre, relativizar. Eu sempre me dei bem com más sondagens, portanto não é por isso que me preocupo com esta [da Universidade Católica para a RTP/Público]."



Paulo Rangel, cabeça de lista do PSD

21-05-2019

"Começam nestes dias finais a surgir as sondagens e eu queria lembrar que as sondagens não votam, quem votam são as pessoas. E nós temos de facto também uma sondagem que resulta das muitas iniciativas que realizamos pelo país inteiro e essa sondagem o que nos diz? O acolhimento das pessoas em relação à nossa presença e aquilo que foi a nossa intervenção no plano nacional."



Jerónimo de Sousa

21-05-2019

"O investimento que está a ser feito não chega e está a levar o país à desagregação".



Manuela Ferreira Leite, antiga presidente do PSD

21-05-2019

"É preciso dizer às pessoas que há quem lute por propostas diferentes. Tendo em conta que o voto para o Parlamento Europeu é um voto que vale por igual, tanto faz que seja Joe Berardo ou este senhor, as pessoas têm que perceber que têm esse poder e que para que não fique da mesma maneira que está até aqui, que não lhes tem respondido aos problemas, têm que votar e têm que se mobilizar."

Marisa Matias, cabeça de lista do BE

21-05-2019

"Lançamos o desafio aos tais que tocam bateria, andam de helicóptero e fazem 30 por uma linha para não falar daquilo que fizeram e querem fazer: estão disponíveis para apoiar a inclusão no regulamento europeu do fundo das pescas e assuntos marítimos de maiores apoios à modernização da frota pesqueira? Disponíveis para um reforço das instituições científicas que desenvolvem atividade na aquisição de conhecimento sobre o estado dos recursos pesqueiros? Respondam."



João Ferreira, cabeça de lista da CDU

21-05-2019

"Tem sido uma campanha muito virada para as redes sociais, para apelar ao público que não se revê a forma como se faz politica em Portugal (...) Temos feito um grande trabalho a passar uma mensagem de irreverência mas ao mesmo tempo de credibilidade, temáticas que possam ser entendidas e que fomentem a aproximação dos portugueses à Europa e trazer a Europa a Portugal."



Ricardo Arroja, cabeça de lista do partido Iniciativa Liberal

21-05-2019

"No ano em que ganha o Benfica, eu também vou ganhar um lugar."



André Ventura, cabeça de lista da Coligação Basta!

21-05-2019

"O manifesto do PPE é securitário, pretendendo montar uma guarda costeira equipada com drones. É uma espécie de polícia de choque contra refugiados e migrantes. Temos uma visão solidária sobre a solução para a crise humanitária: cooperação efetiva com os estados membros que são mais afetados com as migrações e parceria com África."



Pedro Marques

21-05-2019

"Este é o primeiro teste nacional a António Costa desde que é primeiro-ministro, vamos dar um enorme cartão amarelo, uma enorme lição à arrogância e petulância e aparente superioridade moral de António Costa."



Paulo Rangel

21-05-2019

