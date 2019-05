Manuela Ferreira Leite acusa Governo de levar país à desagregação

A ex-presidente do PSD Manuela Ferreira Leite defendeu esta terça-feira que a falta de investimento público "está a levar o país à desagregação", uma situação que afirmou difícil de "escamotear e encobrir" pelo Governo.

Intervindo num almoço-comício do PSD, em Ansião, Manuela Ferreira Leite defendeu que o "tipo de política" que o Governo está a fazer, em que "basicamente o investimento que está a ser feito não chega", está "a levar o país à desagregação".

"Está à vista de todos, mas também percebo a preocupação dos responsáveis do Governo neste momento. É que é muito difícil escamotear e encobrir tudo aquilo que está à vista", disse Manuela Ferreira Leite, aplaudida pelos militantes sociais-democratas.

A ex-ministra das Finanças referiu-se a Mário Centeno, atual titular da pasta e que é presidente do Eurogrupo, considerando que é "um dos pontos mais frágeis e mais perigosos na política e no crescimento" do país.

"Porque tudo aquilo que neste momento se passa no Eurogrupo, a que o nosso ministro das Finanças preside, significa que a política que está a ser seguida só tem motivos para ser reforçada", antecipou.

Lusa