Dia de eleições com bom tempo

O dia das eleições europeias vai ser marcado por céu pouco nublado ou limpo e temperaturas que vão oscilar entre os 26 e os 30 graus Celsius, disse à Lusa a meteorologista Madalena Rodrigues.



"Hoje ainda vamos ter alguma nebulosidade alta e possibilidade de ocorrência de precipitação fraca no Minho até ao final da manhã. A partir de amanhã [sexta-feira] vai predominar o céu pouco nublado ou limpo e uma subida gradual das temperaturas até domingo", indicou a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



De acordo com Madalena Rodrigues, no fim de semana e, em especial, no domingo dia das eleições europeias, as temperaturas vão rondar os 30 graus.



"Estamos a falar de temperaturas em todo o território acima dos 26 graus, podendo atingir os 30 graus na região Sul e no Vale do Tejo", disse.



A subida, explicou a meteorologista, será gradual e de um a dois graus Celsius todos os dias a partir de sexta-feira.



"Para domingo estamos a prever 25 graus de máxima para o Porto, 30 para Lisboa e 25 para Faro. As mínimas estarão à volta dos 09/11 graus no interior e entre os 13 e os 16 nas restantes regiões do continente", disse.



Apesar do bom tempo previsto para domingo, Madalena Rodrigues indicou que a previsão aponta para algum vento que pode ser por vezes forte com rajadas na ordem dos 60 quilómetros por hora no litoral e nas terras altas.

Marcelo preocupado com níveis de abstenção nas europeias

No próximo domingo cerca de 10,7 milhões de eleitores podem votar nas eleições para o Parlamento Europeu, de acordo com os últimos dados do recenseamento eleitoral.



Os eleitores com capacidade eleitoral ativa são no total 10.761.156, quando nas anteriores eleições para o Parlamento Europeu, em maio de 2014, eram 9.696.481.



São 17 os partidos e coligações concorrentes às eleições para o Parlamento Europeu.



O PCTP-MRPP é o primeiro partido a figurar nos boletins de voto e a CDU ficou 17.º e último lugar, de acordo com o sorteio efetuado pelo Tribunal Constitucional.

Lusa