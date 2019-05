69% dos portugueses não sabem o nome de um único eurodeputado

A sondagem da SIC e do Expresso revela que, dias antes das eleições, 34% portugueses não sabem em quem votar no próximo domingo. Segundo a mesma sondagem, mais de metade dos portugueses não conhecem um único eurodeputado.

Apesar de a maior parte não conhecer os candidatos, os portugueses sabem para que servem estas eleições.

Mais de metade dos inquiridos acredita que o país beneficia de ser um dos 28 estados membros e estão contra a saída de Portugal da União Europeia. Até porque, quem respondeu à sondagem, disse preferir ficar com o euro em vez de regressar ao escudo.

A grande maioria dos portugueses acredita que as decisões vindas de Bruxelas têm mais impacto do que as do próprio Governo, mas mais de 50 por cento estão insatisfeitos com o modo como funciona a democracia na Europa.