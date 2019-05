Trotinetas contra a abstenção

A empresa de trotinetas elétricas Lime oferece as viagens para as assembleias de voto no dia de eleições na maior parte dos países das UE a 26 de maio.

PSP faz recomendações para andar de trotineta

Segundo dados daquela força de segurança, a PSP registou na sua área de responsabilidade, os centros urbanos, um ligeiro aumento do número de acidentes rodoviários envolvendo bicicletas e trotinetes em 2018, que totalizaram 1.180, mais 54 do que em 2017.

No entanto, verificou em 2018 uma diminuição do número de mortes, feridos graves e feridos ligeiros.

A PSP avança que duas pessoas morreram no ano passado em consequência de acidentes com trotinetes e bicicletas, menos uma do que em 2017, quarenta ficaram gravemente feridas (menos 12) e 908 sofreram ferimentos ligeiros (menos sete).

Medidas para prevenir e reduzir acidentes:

Condutores das trotinetes e bicicletas devem transitar pelo lado direito da via de trânsito, conservando das bermas ou passeios uma distância suficiente que permita evitar acidentes e podem também utilizar as bermas desde que não ponham em perigo ou perturbem os peões que nelas circulem.

Bicicletas podem circular pelas vias de trânsito, salvo se existirem pistas especialmente destinadas a velocípedes, devidamente sinalizadas.

As pessoas que transitam com patins devem utilizar as pistas destinadas a velocípedes, caso contrário podem incorrer numa infração punida com coima entre 30 a 150 euros.

Circulação nos passeios só é permitida desde que o acesso aos prédios o exija,

O condutor deve ser portador de documento legal de identificação pessoal

Trotinetes e bicicletas só podem circular durante a noite desde que utilizem luzes de presença à frente e à retaguarda.

Trotinetes e bicicletas são obrigados a cumprir com todos os normativos relativos a circulação, regras e sinais de trânsito, nomeadamente uso do telemóvel e auscultadores sonoros e aparelhos radiotelefónicos, bem como disposições relativas à condução sob influência de álcool e substâncias psicotrópicas.