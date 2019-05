Ainda não votou? As urnas fecham às 19:00

Os europeus estão a votos. São cerca de 400 milhões os cidadãos que estão a votar desde a passada quinta-feira até hoje, 26 de maio, para escolher os seus representantes no próximo Parlamento Europeu, para o mandato 2019-2024.

Hoje é a vez dos portugueses e de outras 20 nacionalidades europeias.

As assembleias de voto para eleger os deputados ao Parlamento Europeu abriram hoje, às 08:00, em Portugal continental e na Madeira, e funcionam sem interrupção até às 19:00.

Nos Açores, a votação também se realiza entre as 08:00 e as 19:00 locais (09:00 e 20:00 de Lisboa, devido à diferença horária de 60 minutos).

Em Portugal, estão recenseados cerca de 10,7 milhões de eleitores para a votação de hoje, mais de um milhão do que na anterior eleição para o Parlamento Europeu, em maio de 2014.

751 eurodeputados a eleger

Cada Estado-membro elege um número fixo de deputados ao Parlamento Europeu, entre seis, no caso de Malta, Luxemburgo, Chipre e Estónia, e 96, no caso da Alemanha.

Portugal elege 21 eurodeputados, o mesmo número das eleições de 2014.

Quando o Brexit se efetivar, e com a saída dos 73 deputados britânicos, o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu concordaram com uma redução dos deputados de 751 para 705 lugares.

Os lugares deixados vagos pelo Reino Unido serão reafetados a países que se encontram sub-representados, caso de França e Espanha (ganham cinco, para chegar aos 79 e aos 59, respetivamente).

Itália e Holanda, com três, e Irlanda, com mais dois eurodeputados, são os outros beneficiados, numa lista em que Polónia, Roménia, Dinamarca, Suécia, Áustria, Eslováquia, Finlândia, Hungria e Estónia conquistam um eurodeputado cada.

Como e onde votar

Para saber onde votar, pode consultar a sua junta de freguesia, o portal do Ministério da Adminitração Interna ou envie uma SMS - gratuita - para 3838, escrevendo a mensagem:

RE (espaço) número de CC/BI (espaço) data de nascimento (ordenada por ano, mês e dia AAAAMMDD)

Exemplo: RE 1234567 19820803

O boletim de voto

O boletim de voto para as eleições europeias 2019 publicado no site da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

A ordem dos partidos nos boletins de votos foi sorteada no Tribunal Constitucional a 16 de abril último.

Pessoas cegas podem votar nas europeias através de voto em braille

As pessoas cegas poder votar nas eleições europeias de forma autónoma, segura e secreta através dos boletins em braille disponíveis em todas as mesas de voto.

NUNO FOX / LUSA

A secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência explicou que quando a pessoa cega se dirigir à sua mesa de voto, ser-lhe-á entregue uma matriz que já tem um boletim de voto no interior, e graças à qual a pessoa consegue identificar os partidos e assinalar a cruz num quadrado recortado, sendo que cada partido corresponde a um número.

Antes de votar é entregue uma folha explicativa onde é feita a correspondência entre o número da candidatura e o respetivo partido para que depois a pessoa identifique facilmente na matriz o número que quer assinalar.

"Uma vez feito o voto, a pessoa tira o boletim do interior da matriz, dobra-o em quatro. Tem uma linha guia colocada na parte branca para saber que é aquela parte que tem de ficar para fora no momento que dobrar o voto em quatro", explicou Ana Sofia Antunes.

Voto eletrónico

No caso do voto eletrónico, a máquina funciona de forma tátil, através de um sistema de voz e com recurso a auriculares. Está ligada a uma impressora que, no final do processo, imprime o voto em papel para depois ser colocado na urna.

ANTÓNIO CARRAPATO / LUSA

A publicação de resultados nacionais e de projeções de lugares terá início a 26 de maio a partir das 18:00 GMT+2, 20:00 em Lisboa.

A primeira projeção sobre a composição do Parlamento Europeu deverá ser divulgada pouco depois das 20:15 GMT+2, 22:15 em Lisboa.