Conservadores de Sebastian Kurz à frente na Áustria

A sondagem da televisão estatal austríaca aponta para uma vitória confortável do partido de centro direita, do atual chanceler Sebastian Kurz, com 34% dos votos, a 10 pontos de distância dos sociais-democratas.

Já o Partido da Liberdade, de extrema-direita, que fez parte da coligação governamental, terá ficado em terceiro lugar com 17% dos votos.

Isto apesar do escândalo da semana passada que envolveu o lider do partido, Heinz-Christian Strache e levou à queda do Governo. Foram divulgadas imagens do lider da extrema-direita austríaca a tentar comprar a ajuda de uma investidora russa.