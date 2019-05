Conservadores do DISY ganham eleição no Chipre

O partido de direita do Presidente cipriota Nicos Anastasiades, União Democrática (DISY), venceu as eleições europeias no Chipre, embora o partido comunista AKEL registe uma percentagem muito próxima, indicam as sondagens à boca das urnas.

O DISY terá conseguido entre os 27% e os 30,5% dos votos, segundo as projeções avançadas pela televisão estatal RIK.

Já os comunistas do AKEL surgem como a segunda força política mais votada, com 28% a 31,5% dos votos.

Com estes resultados, tanto o DISY como o AKEL, irão enviar, cada um, dois eurodeputados para o Parlamento Europeu (PE).

Os comunistas são seguidos pelo partido centrista DIKO, que terá obtido entre 11% e 14% (a eleição de um eurodeputado), e pelos socialistas do Edek (um eurodeputado), que terá registado entre 9% a 11 % dos votos.

A Frente Popular Nacional (ELAM), partido de extrema-direita, surge na quinta posição com uma votação entre os 6,5% e os 8,5%.A taxa de participação foi de 42,8%, abaixo dos 43,9% registados nas eleições europeias de 2014.

As eleições europeias, que decorrem desde quinta-feira nos 28 Estados-membros da União Europeia (UE), permitem escolher os 751 deputados que constituirão o PE na próxima legislatura.

O Chipre elege um total de seis eurodeputados.

Lusa