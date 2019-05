Direção do PS reunida no Altis para acompanhar eleições

O secretário-geral do PS, António Costa, deverá chegar pouco antes do início desta reunião do órgão de direção alargada dos socialistas, disse à agência Lusa fonte do PS.

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes está já no "quartel-general" dos socialistas desde as 18:00, o mesmo se passando com outros membros da Comissão Permanente deste partido, como Luís Patrão, responsável pelo pelouro das finanças e administração.

Nas últimas eleições europeias, em 2014, o PS - sob a liderança de António José Seguro e numa lista encabeçada pelo eurodeputado Francisco Assis - venceu com 31,4%, pouco mais de um milhão de votos, conseguindo oito mandatos para o Parlamento Europeu.

A generalidade das sondagens para as eleições de hoje atribui a vitória ao PS, o que levou o líder socialista, António Costa, sobretudo na última semana de campanha, a fazer sucessivos discursos para tentar travar atitudes de triunfalismo no seu eleitorado, apelando à mobilização contra a abstenção, que se antevê muito elevada.

Com Lusa