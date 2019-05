PAN diz que "elevada abstenção é uma derrota dos partidos tradicionais"

Na sede do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), em Lisboa, coube ao líder André Silva uma primeira reação às projeções da abstenção nas eleições para o Parlamento Europeu, que apontam para uma taxa entre os 65% e os 70,5%.

"Vamos aguardar que se formalizem os resultados, mas é uma derrota para a democracia e para os partidos tradicionais, que não têm conseguido passar a mensagem e têm privilegiado as guerrilhas partidárias", afirmou André Silva.

O líder do PAN chegou à sede do partido na Avenida Almirante Reis pelas 19:40, acompanhado pelo cabeça de lista do partido, Francisco Guerreiro.

Questionado pelos jornalistas sobre as expectativas do PAN, André Silva manifestou-se confiante na eleição de, pelo menos, um eurodeputado.

"Continuamos a acreditar que é possível, a campanha assim o disse. Somos cada vez mais conhecidos e o nosso trabalho cada vez mais reconhecido", sublinhou.

Já o cabeça de lista nesta europeias e que pode ser eleito para Estrasburgo, Francisco Guerreiro não quis comentar as previsões da taxa de abstenção.

Com Lusa