PS vence, CDS com resultado desastroso

As projeções ICS/ISCTE/GFK Metris para a SIC dão a vitória ao PS nas eleições europeias, com uma votação entre os 30,9% e os 34,9%, seguido pelo PSD, com um resultado entre 21,8 e 25,8%.

Em terceiro fica o Bloco de Esquerda - entre 8,5 e 11,5%-, seguido da CDU - entre 5,3 e 8,3%.

Depois surgem o CDS e o PAN, ambos com uma votação entre 4,7 e 7,3%.

As projeções dos votos brancos/nulos estão entre os 13,1 e os 16,1%.

PROJEÇÃO DE MANDATOS

PS - 8 a 9

PSD - 6 a 7

BE - 2 a 3

CDU - 1 A 2

CDS - 1 A 2

PAN - 1 A 2

