Partido Brexit elege primeiros dois eurodeputados

O partido Brexit, do eurocético Nigel Farage, elegeu hoje dois eurodeputados pela região do nordeste de Inglaterra, enquanto que o partido Trabalhista elegeu apenas um, segundo os primeiros resultados oficiais das eleições europeias no Reino Unido.

Brian Monteith e John Tennant são os dois eleitos pelo recém-formado partido Brexit, roubando um ao também eurocético UKIP e outro ao partido Trabalhista relativamente aos resultados de 2014.

Pelo 'Labour, é reeleita Jude Kirton-Darling, numa região tradicionalmente trabalhista onde a taxa de abstenção caiu ligeiramente, de 68,4% em 2014 para 67,3%.

Em termos de percentagem, o partido Brexit recolheu 39% dos votos, o partido Trabalhista 19%, os Liberais Democratas 17%, os Verdes 8%, o partido Conservador 7%, o UKIP 6% e o Change UK 4%.

Estes resultados refletem não só uma prevista descida do apoio ao partido Conservador e atualmente no governo devido ao fracasso em aplicar o 'Brexit', mas sobretudo dos votos no partido Trabalhista, que tem mantido uma posição ambígua sobre a questão.

A nível nacional, o Partido Brexit deverá "roubar" os votos ao UKIP, o qual foi o partido mais votado nas eleições europeias de 2014, na altura com Nigel Farage como líder.

Os primeiros resultados mostram também um avanço significativo dos Liberais Democratas, que fizeram campanha com uma mensagem anti-'Brexit'.

Ao todo, o Reino Unido elege 73 eurodeputados distribuídos por 12 regiões diferentes através de um sistema de representação proporcional, com exceção da Irlanda do Norte, onde é usado um sistema de voto único transferível.



Lusa