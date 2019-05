Partido nacionalista no poder mais votado na Croácia

O partido nacionalista conservador HDA venceu as eleições europeias na Croácia com 23,43% dos votos, seguido dos sociais-democratas na oposição (SDP), com 18,38%, indica uma projeção divulgada pelo Parlamento europeu.

Esta projeção coloca na terceira posição a lista do juiz independente Mislav Kolakusic (8%), enquanto a coligação Hrvatski suverenisti garante 6,43%, seguida de perto pela coligação "Amsterdam coalition", que reúne diversos partidos liberais, com 5,59%.

O partido populista e protecionista Zivi Zid, que concorreu isolado, garante 6,25%.

A Croácia elege 11 deputados para o Parlamento Europeu.

