Paulo Rangel chega "animado" e ainda sem discurso preparado

O cabeça de lista do PSD às europeias, Paulo Rangel, chegou este domingo pelas 18:15 ao hotel no Porto onde o partido vai acompanhar a noite eleitoral, dizendo estar "animado" e não ter ainda preparado qualquer discurso.

"Animado estou, naturalmente com expectativa, passei um dia tranquilo, fui votar e depois estive a descansar com a família", afirmou Rangel aos jornalistas à chegada.

Questionado se preparou dois discursos -- um para um cenário de derrota e outro para o de vitória -, o eurodeputado respondeu negativamente.

"Não fiz nada, estive a descansar, também não é assim muito difícil preparar um discurso, naturalmente estou confiante", afirmou.

Sobre os valores da abstenção, que pelas 16:00 eram mais elevados do que há cinco anos, Paulo Rangel considerou-os "um fator negativo", mas lembrou que as urnas só fecham às 19:00.

"Não vamos falar antes do tempo", disse, realçando que os últimos dados conhecidos referem-se às 16:00.Questionado sobre o facto de a noite eleitoral do PSD ser desta vez no Porto e não em Lisboa, como habitualmente, o candidato considerou-o irrelevante.

"O que importa é estar em Portugal", afirmou. Entretanto, o candidato e alguns jornalistas ficaram presos na porta giratória de entrada do hotel enquanto Paulo Rangel prestava declarações.

"Estamos num impasse, mas agora já passou o impasse e está na altura de me despedir e desejar-vos uma boa tarde", afirmou o candidato.

O presidente do PSD, Rui Rio, chegará ao mesmo hotel pelas 19:00 e para as 20:00 está prevista uma declaração do secretário-geral, José Silvano, que já chegou, entretanto, ao local.

Nas europeias de hoje votaram até às 16:00 menos 36.262 pessoas do que nas eleições para o Parlamento Europeu de 2014, apesar de haver este ano mais um milhão de recenseados para eleger os eurodeputados portugueses.

As eleições para o Parlamento Europeu, que decorrem desde as 08:00 de hoje em Portugal, registaram uma afluência às mesas de voto de 23,37% até às 16:00, enquanto há cinco anos, à mesma hora, a percentagem se cifrava em 26,31%, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Cerca de 10,7 milhões de eleitores são hoje chamados a eleger os 21 deputados portugueses ao Parlamento Europeu, numas eleições a que concorrem 17 listas.

Lusa