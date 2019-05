Primeiras projeções dão vitória aos conservadores na Grécia

Thanassis Stavrakis

O partido de direita Nova Democracia (ND), principal força da oposição, venceu as eleições para o Parlamento Europeu na Grécia, relegando para a segunda posição o partido de esquerda Syriza do primeiro-ministro Alexis Tsipras, indiciam as primeiras sondagens.

Um estudo realizado logo após o encerramento das assembleias de voto às 19:00 locais (17:00 em Lisboa) indica que a ND terá obtido entre 30,5% e 33,5%, enquanto o Syriza garantia de 25,5% a 28,5%.

A terceira posição é partilhada entre o partido neonazi Aurora Dourada (XA) e a nova aliança social-democrata Kinal, com origem no histórico Pasok, ambos com um resultado entre 6% e 8%.

O Partido Comunista (KKE) manteria o quinto lugar, ao registar entre 5% e 7%. Com a hipótese de ultrapassar a barreira mínima dos 3% estariam ainda o Mera25, o partido do ex-ministro das Finanças Yanis Varoufakis, e o nacionalista Solução grega, ambos entre os 2,5% e os 3,5%.

A taxa de participação foi de 56,5%, semelhante à alcançada nas eleições legislativas de setembro de 2015, mas abaixo dos 59,97% das últimas europeias, de 2014.

A Grécia elege 21 dos 751 deputados do Parlamento Europeu. As eleições europeias coincidiram com um escrutínio local e regional e são consideradas um importante teste para a gestão de Tsipras, que considerou estas votações como uma moção de confiança sobre as medidas sociais anunciadas após a saída do país do resgate negociado com os credores internacionais.

Durante a campanha, o primeiro-ministro tinha assinalado que nas eleições de hoje os cidadãos deveriam decidir que modelo político preferem, o da Grécia dos "muitos" que defende o Syriza ou das "elites", uma posição na sua perspetiva defendida pelo líder conservador, Kyriakos Mitsotakis.

O dirigente da ND tem vindo a exigir a convocação de eleições antecipadas em caso de vitória conservadora nas eleições de hoje.

