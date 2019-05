Projeções dão ainda mais votos ao partido nacionalista de Orbán na Hungria

Zoltan Mathe

Comparando com os resultados do Fidesz em 2014, o partido obtém mais quase quatro pontos percentuais e mais dois assentos no Parlamento Europeu.

A Coligação Democrática (centro-esquerda), com 11% dos votos, o Partido Socialista, com 10% e o partido de extrema-direita Jobbik, com 9%, elegem cada um dois eurodeputados.

A nova formação liberal centrista Momentum obtém 7% dos votos, elegendo um eurodeputado, segundo a projeção.Dados oficiais publicados na Hungria após o encerramento das urnas indicam que a participação foi de 41,7%, a mais alta de sempre em eleições europeias.