Projeções dão vitória ao partido conservador populista na Bulgária

O partido conservador populista GERB, no poder na Bulgária venceu as eleições europeias de hoje ao obter entre 30,5% e 32,7% dos votos, segundo sondagens das agências Gallup e Alpha Research após o encerramento das assembleias de voto.

De acordo com estas projeções, transmitidas pelas televisões Nova TV e a estatal BNT, o Partido social-democrata BSB, na oposição, é o segundo partido mais votado (entre 23,2% e 25,4%), à frente do partido da minoria turca (12,8% a 13,6%).

Enquanto o GERB, liderado pelo primeiro-ministro Boiko Borisov, mantém aproximadamente o seu resultado registado há cinco anos nas europeias, o BSP sobe cerca de cinco pontos percentuais em relação a 2014. Com esses resultados, o GERB obterá seis ou sete lugares no parlamento europeu, enquanto os socialistas terão entre cinco e seis, e o partido turco dois ou três.

A Bulgária elege 17 deputados para o Parlamento Europeu, num país onde o voto é obrigatório. As 15:00 locais (13:00 em Lisboa), três horas antes do encerramento das urnas, a taxa de participação situava-se nos 26%, um pouco menos em comparação com o anterior escrutínio europeu de 2014.

À semelhança do resto da Europa, o resultado oficial será anunciado a partir das 24:00 locais (22:00 em Lisboa), após o encerramento das últimas assembleias de voto na Itália.

