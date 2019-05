Projeções de resultados recebidas com gritos de alegria pelo PAN

A possível eleição de, pelo menos, um eurodeputado foi recebido na sede do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), em Lisboa, com gritos de alegria, o que a acontecer seria um "resultado histórico" para o partido fundado em 2009.

Os resultados das primeiras projeções das televisões foram visionados pelo porta-voz do partido e deputado André Silva e por Francisco Guerreiro, cabeça de lista ao Parlamento Europeu, no piso inferior da sede do partido, enquanto os jornalistas se encontram no piso superior.

Apesar da distância, os gritos de alegria do líder do PAN e do cabeça de lista ao Parlamento Europeu foram bem audíveis.

Segundo informou aos jornalistas uma das assessoras do PAN, a primeira reação a este resultado será feita por Inês Sousa Real, deputada do partido na Assembleia Municipal de Lisboa.

