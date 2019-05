Projeções recebidas em silêncio no PSD, sem notáveis na sala

O vereador à Câmara Municipal do Porto, Álvaro Almeida, o ex-líder da distrital do Porto e deputado Virgílio Macedo, e o vice-presidente da bancada Emídio Guerreiro eram as caras mais conhecidas na sala quando, às 20:00, foram conhecidas as primeiras projeções, recebidas sem qualquer reação.

O presidente do PSD, Rui Rio, o cabeça de lista Paulo Rangel e os principais dirigentes sociais-democratas estão reunidos no 12.º andar do hotel do Porto, onde o partido está a acompanhar a noite eleitoral.

Com Lusa