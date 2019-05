Só 11,56% de portugueses votaram até às 12:00

As eleições para o Parlamento Europeu que decorrem desde as 08:00 de hoje em Portugal registaram uma afluência às urnas de 11,56% até às 12:00, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

A percentagem de afluência deste ano é inferior à das últimas eleições para o Parlamento Europeu, realizadas em 2014, que, à mesma hora, se cifrava em 12,14%.

Cerca de 10,7 milhões de eleitores portugueses são hoje chamados a eleger os 21 deputados portugueses ao Parlamento Europeu, numas eleições a que concorrem 17 listas.

Votam para as eleições ao Parlamento Europeu cerca de 400 milhões de cidadãos dos 28 países da União Europeia, que elegem, no total, 751 deputados.