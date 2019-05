Vitória do PS "é sobretudo a vitória de António Costa"

O comentador da SIC considera que os resultados das projeções são "sobretudo a vitória de António Costa". As projeções ICS/ISCTE/GFK Metris para a SIC dão a vitória ao PS nas eleições europeias, com uma votação entre os 30,9% e os 34,9%, seguido pelo PSD, com um resultado entre 21,8 e 25,8%.