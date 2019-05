Bolsas europeias em alta a reagirem positivamente às eleições europeias

As principais bolsas europeias estavam hoje em alta, a reagirem positivamente às eleições europeias.

Cerca das 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 avançava 0,50% para 377,77 pontos.

As bolsas de Paris e Frankfurt subiam 0,64% e 0,50%, bem como as de Madrid e Milão, que avançavam 0,97% e 1,16%, respetivamente.



As bolsas de Londres e de Nova Iorque estão hoje fechadas devido, respetivamente, do Spring Bank Holiday no Reino Unido e à celebração do Memorial Day nos Estados Unidos.



Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e cerca das 09:00 o principal índice, o PSI20, subia 0,68% para 5.132,08 pontos.



Em relação às eleições europeias, analistas citados pela Efe referem que o euro reagiu em alta e os mercados com leves subidas depois dos partidos europeus se terem mantido à frente da União Europeia.



Entretanto, os mercados continuam pendentes dos novos desenvolvimentos relativos à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, depois do Presidente norte-americano ter afirmado que "provavelmente" haja anúncios em agosto sobre as negociações entre os dois países.



"Acredito que iremos anunciar algumas coisas importantes provavelmente em agosto, que serão boas para os dois países", disse Trump.



Na Europa, os mercados também estão pendentes da evolução política no Reino Unido, depois da demissão da primeira-ministra britânica, a conservadora Theresa May, na sexta-feira e do 'pior' resultado de sempre do Partido Conservador da primeira-ministra, Theresa May, nas eleições europeias.



Em Nova Iorque, a bolsa de Wall Street terminou em alta na sexta-feira, com o Dow Jones a subir 0,37% para 25.585,69 pontos, depois de ter atingido 26.828,39 pontos em 03 de outubro de 2018, atual máximo desde que foi criado, em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a avançar 0,11% para 7.637,01 pontos, contra o atual máximo de sempre, de 8.164,00 pontos, verificado em 6 de maio.



A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de divisas de Frankfurt, a cotar-se a 1,1209 dólares, contra 1,1204 euros na sexta-feira.



O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu hoje em baixa ligeira, a cotar-se a 68,60 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, menos 0,03% do que na sessão anterior.



O barril de petróleo Brent esteve acima dos 85 dólares no início de outubro.



Lusa