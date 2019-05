Nacionalistas conservadores polacos vencem com 45,6% dos votos

O partido nacionalista conservador Lei e Justiça (PiS), no governo na Polónia, ganhou as eleições europeias de domingo com 45,6%, quando estão contados 99,3% dos votos, confirmando-o como favorito para as eleições gerais deste outono.

O PiS obteve 45,6% dos votos, enquanto a Coligação Europeísta - uma amálgama de partidos de diferentes ideologias liderada pela força de centro-direita Plataforma Cívica, criado especificamente para enfrentar o PiS nestas eleições europeias - obteve 38,3% dos votos.

O Lei e Justiça obteve os melhores resultados da sua história, muito mais elevados do que nas últimas europeias, quando obteve 31,78%, e nas gerais de 2015, em que alcançou 37,2% dos votos.

O terceiro partido mais votado foi o Primavera, do ativista gay Robert Biedron, com 6% dos votos, seguido da força ultraconservadora e eurocética Konfederacja, com 4,5% dos votos, e movimento antissistema-populista de Pawel Kukiz, com 3,7% dos votos.

A participação foi de 45,61%, superior aos 23,8% registados em 2014.