Quem ganhou no seu distrito

PS ganha no distrito de Setúbal com 34,81% dos votos

PS foi o partido mais votado no distrito de Setúbal nas eleições europeias de hoje, com 34,81% dos votos, quando estão apurados os resultados das 55 freguesias, segundo os dados oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.



PS foi o partido mais votado no distrito de Lisboa com 32,73%

O PS foi o partido mais votado no distrito de Lisboa nas eleições europeias de hoje, com 32,73% dos votos, quando estão apurados os resultados das 134 freguesias, segundo os dados oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

PS foi o mais votado no distrito de Leiria com 27,57%

O PS foi o partido mais votado no distrito de Leiria nas eleições europeias de hoje, com 27,57% dos votos, quando estão apurados os resultados das 110 freguesias, segundo os dados oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

PS venceu no distrito de Porto com 34,54%

O PS foi o partido mais votado no distrito de Porto nas eleições europeias de hoje, com 34,54% dos votos, quando estão apurados os resultados das 243 freguesias, segundo os dados oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

PS foi o partido mais votado no distrito de Braga com 33,50% dos votos

O PS foi o partido mais votado no distrito de Braga nas eleições europeias de hoje, com 33,50% dos votos, quando estão apurados os resultados das 347 freguesias, segundo os dados oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

PS ganha no distrito de Aveiro com 31,20%

O PS foi o partido mais votado no distrito de Aveiro nas eleições europeias de hoje, com 31,20% dos votos, quando estão apurados os resultados das 147 freguesias, segundo os dados oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

PS vence nos Açores com 40,83%

O PS foi o partido mais votado na Região Autónoma dos Açores nas eleições de hoje, com 40,83% dos votos, quando estão apurados os resultados das 156 freguesias, segundo os dados oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

PS foi o partido mais votado no distrito de Viseu com 32,57%

O PS foi o partido mais votado no distrito de Viseu nas eleições europeias de hoje, com 32,57% dos votos, quando estão apurados os resultados das 277 freguesias, segundo os dados oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

PSD vence na Madeira com 37,15%

O PSD foi o partido mais votado na Região Autónoma da Madeira nas europeias de hoje, com 37,15% dos votos, quando estão apurados os resultados das 54 freguesias, segundo os dados oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Socialistas ganham em Santarém com 34,18%

O Partido Socialista foi o partido mais votado no distrito de Santarém nas eleições europeias de hoje, com 34,18% dos votos, quando estão apurados os resultados das 141 freguesias, segundo os dados oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

PS vence no distrito de Viana do Castelo com 32,22%

O PS foi o partido mais votado no distrito de Viana do Castelo nas eleições europeias de hoje, com 32,22% dos votos, quando estão apurados os resultados das 208 freguesias, segundo os dados oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

PS ganha no distrito de Portalegre com 42,33%

O PS foi o partido mais votado no distrito de Portalegre nas eleições europeias de hoje, com 42,33% dos votos, quando estão apurados os resultados das 69 freguesias, segundo os dados oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

PS foi o partido mais votado no distrito de Faro com 34,18%

O PS foi o partido mais votado no distrito de Faro nas eleições europeias de hoje, com 34,18% dos votos, quando estão apurados os resultados das 67 freguesias, segundo os dados oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

PS vence no distrito de Coimbra com 35,30%

O PS foi o partido mais votado no distrito de Coimbra nas eleições europeias de hoje, com 35,30% dos votos, quando estão apurados os resultados das 155 freguesias, segundo os dados oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

PS venceu no distrito de Bragança com 34,70%

PS foi o partido mais votado no distrito de Bragança nas eleições europeias de hoje, com 34,70% dos votos, quando estão apurados os resultados das 226 freguesias, segundo os dados oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

PS vence no distrito de Beja com 36,64%

O PS foi o partido mais votado no distrito de Beja nas eleições europeias de hoje, com 36,64% dos votos, quando estão apurados os resultados das 75 freguesias, segundo os dados oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

PSD foi o partido mais votado no distrito de Vila Real com 35,78%

O PSD foi o partido mais votado no distrito de Vila Real nas europeias de hoje, com 35,78% dos votos, quando estão apurados os resultados das 197 freguesias, segundo os dados oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

PS vence em Évora com 34,89%

O PS foi o partido mais votado no distrito de Évora nas eleições europeias de hoje, com 34,89% dos votos, quando estão apurados os resultados das 69 freguesias, segundo os dados oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

PS ganha no distrito de Guarda com 34,70%

O PS foi o partido mais votado no distrito de Guarda nas eleições europeias de hoje, com 34,70% dos votos, quando estão apurados os resultados das 242 freguesias, segundo os dados oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

