António Costa convoca Comissão Política do PS para 5.ª feira

MIGUEL A. LOPES

Na reunião da Comissão Nacional Política do PS marcada para quinta-feira, às 21:00, que tem como tema único "a análise da situação política", os socialistas deverão começar já a preparar a campanha para as eleições legislativas.

Para a direção do PS, os resultados das eleições europeias abriram "boas perspetivas" de um triunfo no ato eleitoral de 06 de outubro próximo - uma convicção de que justifica com o facto de a vantagem alcançada face ao PSD ter atingido os 11 pontos percentuais e de os socialistas sozinhos, terem mais cinco pontos percentuais do que PSD e CDS juntos.

Na noite eleitoral de domingo, tanto António Costa, como a secretária-geral do PS, Ana Catarina Mendes, tentaram também destacar a existência de bons resultados entre os parceiros parlamentares da atual solução de Governo (BE e CDU), procurando assim passar a mensagem de que ninguém estará a perder pelo eleitoral por viabilizar na Assembleia da República o atual executivo.

Embora esta ideia de ausência de penalização eleitoral se possa classificar como exata em relação ao Bloco de Esquerda, que subiu em votos, quase chegou aos 10% e ganhou um mandato no Parlamento Europeu, já no que respeita à CDU a sua aplicabilidade é muito duvidosa, porque perdeu um eurodeputado e ficou-se pelos 6,8% .

A partir de agora, o PS entrará na fase de preparação do programa eleitoral, documento que deverá ser apresentado publicamente no final de julho.

Para a última semana de julho, está previsto o fecho do processo interno para a escolha dos candidatos a deputados nas próximas eleições legislativas.



Com Lusa