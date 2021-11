Catarina Martins nega declarações de António Costa

Depois da entrevista de António Costa à RTP, PCP e Bloco de Esquerda acusam António Costa de apenas estar preocupado com a maioria absoluta, enquanto Catarina Martins nega ter dito que preferia outro líder do PS com quem negociar.

"Quando a Catarina Martins o que diz, todos os dias, é que é preciso retirar o António Costa da liderança do PS para poder haver um entendimento à Esquerda, apesar de tudo, quem manda no PS são os militantes, não é a Catarina Martins", diz o primeiro-ministro na entrevista.

Esta foi a frase que não caiu bem a Catarina Martins, que, entretanto, já respondeu.

"Eu não sei de onde vem esta ideia. Eu nunca me pronunciei sobre essa matéria, nem nunca me vou pronunciar", lança a líder do Bloco de Esquerda.

Ainda antes destas declarações, Catarina Martins já tinha desmentido António Costa numa publicação no Twitter, onde diz que, "depois das eleições legislativas, é com este líder do PS que espera negociar soluções, mesmo que isso atrapalhe o apelo à maioria absoluta".

