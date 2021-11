Governar ou não com maioria absoluta promete ser o grande tema da próxima campanha eleitoral.

Das eleições legislativas já saíram diretamente cinco maiorias absolutas, mas há 12 anos e cinco Governos que não há maiorias saídas das urnas. Banida do dicionário político desde 2009 a palavra "maioria" voltou em força com o chumbo do Orçamento do Estado.

Cavaco Silva foi o protagonista das únicas duas maiorias absolutas de um só partido em Portugal: em 1987 e 1991. Entre 1995 e 2005 houve quatro Governos que não resultaram de maiorias absolutas diretas escolhidas pelos eleitores.

Em 2005, com José Sócrates, o PS conseguiu a única maioria absoluta do partido, mas durou apenas quatro anos.

