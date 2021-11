As mexidas no Governo caso o PS ganhe as eleições

A ministra da Justiça diz que não está disponível para integrar o Governo caso o PS vença as eleições, confirmando a prevista remodelação do Executivo.

Ministra da Justiça fora da equipa

Francisca Van Dunem não está disponível para assumir funções num novo Governo, caso o PS vença as eleições de 30 de janeiro.

A decisão é confirmada numa entrevista ao Público, mas não é de agora, mesmo com a possível remodelação sempre a ser negada publicamente pelo primeiro-ministro.

Ministra da Cultura também indisponível

Se vencer nas urnas, António Costa terá de encontrar um novo elenco para o Executivo e, fora de cena, estará a atual ministra da Cultura, Graça Fonseca, que também não quer continuar.

Dúvidas no mercado internacional

Do Ministério dos Negócios Estrangeiros, já saíram sinais de fim de capítulo.

Augusto Santos Silva não esconde que quer regressar ao mundo académico antes da reforma, mas a continuidade é incógnita.

Falta de consenso das bancadas

Alguns dos ministros mais desgastados poderão não ser chamados a nova sessão.

É o caso de Eduardo Cabrita, com um mandato e meio de polémicas no Ministério da Administração Interna.

Dúvidas na defesa

Também o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, ainda a braços com a investigação judicial a militares que serviram na República Centro-Africana, é dúvida no Executivo.

Ambiente de incerteza

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, também poderá colocar, por vontade própria, um ponto final no percurso marcado pelo caso da venda das barragens da EDP e pelos dossiers do hidrogénio e do lítio.

Fim de linha na Saúde?

A ministra da Saúde, Marta Temido, também é uma incógnita, dado o desgaste acumulado na linha da frente do combate à pandemia.

A continuidade do líder

Já António Costa quer voltar a ser primeiro-ministro, num terceiro Governo "remodelado" por força das eleições.

