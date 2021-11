Entrevista no Jornal da Noite

Rui Rio vai ter em conta a competência e a lealdade quando escolher os nomes para as listas de deputados à Assembleia da República.

O recém-eleito presidente do PSD diz, no entanto, que quem esteve com Paulo Rangel não é obrigatoriamente desleal.

Rio assegura, ainda, que vai analisar o comportamento dos militantes nos últimos dois anos.

O vídeo acima é um excerto de uma entrevista que poderá ver no Jornal da Noite desta segunda-feira.

