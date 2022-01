Mariana Mortágua será cabeça de lista do Bloco de Esquerda por Lisboa

O Bloco de Esquerda (BE) acredita que vai conseguir ser a terceira força política mais votada nas próximas legislativas e que irá manter os cinco deputados eleitos pelo círculo de Lisboa. Mariana Mortágua será a cabeça de lista por Lisboa.

Nestas eleições há um novo desafio: depois de cinco anos a viabilizar o orçamento do PS, o BE terá de explicar aos eleitores os votos contra nos Orçamentos do Estado (OE) de 2021 e 2022.

Mariana Mortágua entregou, esta terça-feira, as listas de candidatos no Palácio da Justiça. Regra geral, há uma continuidade nos cabeças de lista do BE, com as alterações a acontecerem, essencialmente, nos lugares mais abaixo das listas.