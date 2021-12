Legislativas: "Rui Rio ainda tem tempo para recuperar mais"

A um mês das eleições legislativas, o PS continua à frente das intenções de voto, com 38%, mas encurta a vantagem sobre o PSD, de acordo com uma sondagem do ICS e do ISCTE feita para a SIC e para o Expresso.

David Dinis sublinha que esta sondagem mostra que a maioria de esquerda no Parlamento diminui bastante, o que indica que mesmo em caso de vitória do PS, não será fácil governar.

O diretor-adjunto do Expresso destaca ainda a recuperação do PSD, que encurtou para metade a diferença para os socialistas.

Na avaliação das figuras políticas, depois de Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa continua a ser, de longe, o líder político mais popular do país.

Os números dizem que o Partido Socialista ganha as eleições e que a maioria dos votos ainda está nos partidos à esquerda, mas também mostram que a maioria de esquerda encolhe em relação às últimas legislativas e que, em apenas um mês, a distância entre PS e PSD encurtou para metade.

