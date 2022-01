As mensagens de ano novo dos partidos

António Costa apela à mobilização dos militantes do PS para garantir a maioria absoluta. As eleições foram o tema de quase todas as mensagens de ano novo dos lideres políticos.

Numa mensagem escrita aos militantes, António Costa faz um apelo à mobilização de todos para garantir uma vitória do PS com maioria, salientando a necessidade de estabilidade para garantir a recuperação e o progresso.

Nos últimos dias do ano, António Costa negou que o acordo à Esquerda morreu de vez. Agora, incentiva os militantes com a frase, em jeito de slogan, "quanto mais a luta aquece, mais forte tem que ser o PS".

Rui Rio e André Ventura pouparam-se nas mensagens de ano novo.

Já o CDS, apostou numa grande produção dirigida a adversários externos e internos. O estilo do CDS já motivou criticas, vindas da Direita.

O Bloco de Esquerda avisa que se deve evitar maioria absoluta porque não é com maiorias que se resolvem os problemas do país.

Jerónimo Sousa, em versão mais clássica, indica o caminho da paz.

O PAN apela à mudança e ao voto para reforçar a sua voz no Parlamento.

