Legislativas: autarquias garantem reforço nas equipas de recolha do voto de eleitores confinados

A menos de um mês das eleições, as autarquias garantem que vão reforçar as equipas de recolha do voto de eleitores confinados.

As previsões apontam para 600 mil pessoas confinadas neste mês de eleições legislativas.

Os eleitores em isolamento podem pedir o voto antecipado entre 20 e 23 de janeiro.

Os municípios dizem-se preparados para as novas exigências deste ato eleitoral.

Depois das filas verificadas nas eleições presidenciais, os municípios vão também aumentar o número de mesas voto antecipado.

