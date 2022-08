Lula da Silva admite que houve corrupção na Petrobás e apelida Bolsonaro de "bobo da corte"

Lula da Silva classifica Jair Bolsonaro como um “bobo da corte”, por não ter controlo no Orçamento do Estado. Na entrevista desta quinta-feira à rede Globo, o candidato a Presidente assumiu que houve corrupção no Governo que liderou, mas também denunciou a vertente política da operação judicial Lava Jato.

Em horário nobre na televisão líder de audiências, Lula da Silva assumiu que houve corrupção na Petrobrás, a empresa de petróleo estatal. Mas também acusou a Lava Jato de ter ido além da justiça e o juiz Sérgio Moro – que liderou a investigação – de entrar na esfera da política.

Com a condenação anulada, o antigo metalúrgico quer voltar à vida política com a mensagem anti-corrupção muito incisiva. No Brasil, muitos temem mais quatro anos do atual presidente, que tem diversas falhas em campos de competência básica.

A primeira grande entrevista de Lula da Silva na televisão levou muitos brasileiros a quererem ver as explicações. Se a presença de Lula gerou mais reações e tráfego nas redes sociais do que a de Jair Bolsonaro, na passada segunda-feira, a audiência televisiva ao Presidente recandidato foi seis décimas percentuais superior.