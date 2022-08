Lula acusa Bolsonaro de desvalorizar fome, Bolsonaro promete apoios

Jair Bolsonaro e Lula da Silva defrontam-se este domingo no primeiro debate para as eleições Presidenciais no Brasil. O frente-a-frente realiza-se depois das entrevistas individuais da última semana.

Em entrevista à Globo, Lula da Silva assumiu a vontade de tirar a presidência do Brasil a um chefe de estado que entende ser insuficiente.

Favorito nas sondagens, Lula foi entrevistado dias depois de Jair Bolsonaro ter também respondido a questões na mesma estação.

Depois da entrevista, Bolsonaro queixou-se de ter sido maltratado em comparação com os adversários e demorou para confirmar a presença no debate que vai por frente e frente os candidatos às Presidenciais no Brasil.

O encontro acontece numa altura em que a questão da pobreza está a marcar a campanha.

No primeiro tempo de antena, Lula da Silva lembrou o aumento da fome no país e acusou Bolsonaro de desvalorizar o problema, ao ter defendido há dias que no Brasil não há ninguém que não tenha realmente o que comer.

Bolsonaro promete manter os apoios à população carenciada ameaçada pelo aumento da inflação e do desemprego.