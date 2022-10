Lula da Silva já votou

O candidato e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou na manhã deste domingo em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, no sufrágio que pode definir o regresso ao poder no Brasil.

Líder nas sondagens de intenção de voto, Lula da Silva estava acompanhado pelo seu candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin, pela esposa, a socióloga Rosângela da Silva, pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e pelo candidato do PT ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad.

Após votar, o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) beijou o comprovativo de voto e abadonou a sala.