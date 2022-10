Brasileiros disseram que querem "uma mudança", considera PCP

Contactada pela Lusa, a eurodeputada comunista Sandra Pereira, que acompanhou as eleições a partir de São Paulo, disse que houve uma "vitória clara da coligação do PT e dos outros nove partidos, que não só tem quase os 50% para passar à primeira volta, como tem quase mais 5% do que o seu adversário, Jair Bolsonaro".

A confirmação de uma viragem à esquerda do Brasil vai estar, na opinião da eurodeputada, em linha com o que aconteceu em outros países da América Latina, como é caso do Chile, Colômbia e Honduras.

Também haveria um novo "equilíbrio na geopolítica da América Latina" e "outra ordem internacional mais justa, equilibrada, sem imposição de domínios hegemónicos", numa altura em que vários países estão a virar à direita, inclusive à extrema-direita.

A acompanhar as eleições 'in loco', Sandra Pereira referiu que viu "muitos brasileiros a votar pacificamente em São Paulo" e "com maturidade, contrastando com a expectativa que havia de insurreição ou de atos de violência em grande escala em função do resultado.

Lula da Silva e Bolsonaro vão disputar a segunda volta

De acordo com os dados oficiais, Lula da Silva obteve 47,85% dos votos na primeira volta enquanto Bolsonaro, o Presidente em exercício, teve 43,70%, quando estão contabilizadas 96,93% das secções eleitorais.

A eleição está "matematicamente definida" e obriga a uma segunda volta, pode ler-se na página eletrónica utilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para divulgação dos resultados parciais.