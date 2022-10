Montenegro deixa mensagem ao povo brasileiro para segunda volta das eleições

"Saúdo o povo brasileiro, e em particular a comunidade residente em Portugal, pela sua participação nas eleições de ontem. Nesta fase, desejo que a 2.ª volta decorra em clima de mobilização cívica e paz democrática", escreveu Luís Montenegro, numa publicação na rede social Twitter.

O presidente do PSD saudou esta segunda-feira o povo brasileiro pela participação nas eleições de domingo e desejou que a segunda volta "decorra em clima de mobilização cívica e paz democrática", sem se referir diretamente aos resultados.

De acordo com os dados oficiais, Lula da Silva obteve 47,85% dos votos na primeira volta enquanto Jair Bolsonaro, o Presidente em exercício, teve 43,70%, quando estão contabilizadas 96,93% das secções eleitorais.

Com estes resultados, será necessária uma segunda volta, marcada para 30 de outubro.Mais de 156 milhões de eleitores brasileiros foram no domingo chamados às secções de voto até às 17:00 de Brasília (21:00 em Lisboa), nas 577.125 urnas eletrónicas espalhadas por 5.570 cidades do país.

Às presidenciais brasileiras concorreram 11 candidatos: Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes, Simone Tebet, Luís Felipe D'Ávila, Soraya Tronicke, Eymael, Padre Kelmon, Leonardo Pericles, Sofia Manzano e Vera Lúcia.