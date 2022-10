Simone Tebet declara apoio a Lula da Silva na segunda volta

A senadora Simone Tebet, terceira classificada nas presidenciais de domingo, anunciou hoje o apoio a Lula da Silva na segunda volta das eleições, em 30 de outubro.

“Reconheço no candidato Lula o compromisso com a democracia e Constituição, o que desconheço do atual Presidente”, declarou, em conferência de imprensa, a senadora de centro-direita, que registou 4,16% dos votos no domingo.

“Nos últimos quatro anos, o Brasil foi abandonado na fogueira do ódio e das desavenças. A negação atrasou a vacina [contra a covid-19]. A arma ocupou o lugar do livro. A iniquidade fez curvar a esperança. A mentira feriu a verdade. O ouvido conciliador deu lugar à voz esbravejada. O conceito de humanidade foi substituído pelo de desamor. O Brasil voltou ao mapa da fome. O orçamento, antes público, necessário para servir ao povo, tornou-se secreto e privado”, disse, referindo-se ao Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

Ainda assim, Simone Tebet manteve as críticas que fez a Lula da Silva, em especial nos últimos dias de campanha, “quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, o que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas para os reais problemas do Brasil”.

Lula da Silva já tinha recebido o apoio do ex-Presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso.

Também hoje, Bolsonaro recebeu apoio do governador reeleito do Distrito Federal, Ibanes Rocha, na corrida presidencial.