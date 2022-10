Segunda volta mais polarizada de sempre: Bolsonaro e Lula votaram ao início da manhã

Os brasileiros escolhem este domingo entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva. É a segunda volta mais polarizada de sempre, que coloca o atual Presidente, que promete salvaguardar os valores conservadores, contra o antigo chefe de Estado, que quer devolver o país a um passado mais próspero. Os dois já votaram esta manhã.

Jair Bolsonaro, atual presidente, foi dos primeiros a entrar na secção de voto

da Escola Municipal Rosa da Fonseca, no Rio de Janeiro. Ao contrário da primeira volta, onde ficou cerca de 20 minutos a falar com os jornalistas, desta vez a mensagem para a comunicação social foi curta

Lula da Silva é o favorito à vitória de acordo com as sondagens. O ex-presidente

também votou ao início da manhã e seguiu viagem para o Hotel Intercontinental.

Jair Bolsonaro deverá ficar no Palácio da Alvorada, na capital, a residência oficial do Presidente do Brasil a acompanhar umas eleições marcadas por uma polarização como nunca antes vista, que despertam tanto a paixão quanto o ódio dos brasileiros.