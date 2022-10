Protestos de apoiantes de Bolsonaro na rua em protesto

No Estado do Mato Grosso, um grupo de camionistas bloqueou partes de uma das principais estradas do estado.

Segundo o jornal brasileiro O Globo, a concessionária da estrada diz que está a monitorizar a situação, mas para já não há indicação de que os protestos tenham tido impacto na circulação.

Enquanto isso, as luzes do Palácio da Alvorada, residência oficial do Presidente do Brasil, desligaram-se, com o chefe de Estado lá dentro, sem ter prestado quaisquer declarações aos apoiantes, que começam a desmobilizar.

Por volta das 21:30 (00:30 em Lisboa), a campanha de Bolsonaro subiu ao trio elétrico [carrinha aberta] instalado no centro da Esplanada dos Ministérios, onde se concentram as sedes dos três poderes brasileiros, e pediu aos apoiantes para desmobilizarem.

Antes, neste mesmo local, os apoiantes de Bolsonaro quando se aperceberam que a derrota já não ia fugir, começaram a fazer orações para que o resultado, 'por milagre', ainda se alterasse.

A poucos quilómetros de distância, no Palácio da Alvorada, as luzes foram apagadas e os assessores da Presidência deixaram o local de imprensa sem dizer se Bolsonaro iria falar aos jornalistas.

Duas dezenas de apoiantes aguardavam ingloriamente a vinda de Jair Messias Bolsonaro, ao som de 'mito' e de alguns fogos de artificio, na expectativa de acordar um Presidente num palácio de luzes apagadas.

Os mais proeminentes apoiantes de Bolsonaro, como o ex-juiz Sérgio Moro, a ex-ministra e nova senadora Damares, ou mesmo o presidente da câmara dos deputados, Arthur Lira, apressaram-se a reconhecer e a aceitar a vitória do candidato do Partido dos Trabalhadores e antigo chefe de Estado brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, abandonando assim os mais fervorosos apoiantes do Presidente brasileiro.

Desconhece-se ainda se Bolsonaro vai reconhecer, ou não, o resultado das presidenciais e quais serão os seus próximos passos.

Luiz Inácio Lula da Silva, de 77 anos, foi eleito no domingo Presidente do Brasil, com 50,90% dos votos, derrotando Jair Bolsonaro (extrema-direita), que obteve 49,10%, quando estavam contadas 99,93% das secções eleitorais.