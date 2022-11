Camionistas que apoiam o ainda Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e que desejam uma intervenção no país após a derrota do líder na extrema-direita nas eleições presidenciais mantêm bloqueios em 267 pontos de rodovias, segundo os media locais. Bolsonaro deverá fazer ainda hoje uma declaração oficial sobre a sua derrota. O PT, partido do Presidente eleito, Lula da Silva, anunciou que quer começar a transição do Governo na quinta-feira.