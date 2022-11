Apoiantes de Bolsonaro pedem ajuda a extraterrestres com sinais de luzes

“Filmei esta pérola dos golpistas a pedir ajuda extraterrestre com o telemóvel na cabeça, a fazer sinais de luz e a pedir ajuda ao ‘general’”, escreveu Marcelo Nunes.

O momento foi filmado e partilhado por um utilizador do Facebook, que revela que se deparou com o cenário quando saiu de casa para andar de bicicleta. O episódio ter-se-á repetido ao longo de seis noites .

No domingo, vários apoiantes de Bolsonaro foram filmados a realizar uma espécie de ritual, nas ruas de Porto Alegre, para pedir “ajuda extraterrestre”. Com as lanternas dos telemóveis ligadas e em cima da cabeça, faziam sinais de luzes de forma a serem vistos do céu .

Os apoiantes de Jair Bolsonaro têm sido protagonistas de vários momentos inusitados. O mais recente diz respeito a um vídeo que está a correr as redes sociais, em que pedem “ajuda extraterrestre”, com lanternas na cabeça, na sequência da vitória de Lula da Silva nas eleições presidenciais.

Dispostos em círculo e com bandeiras do Brasil às costas, é possível ouvir alguns dizerem “S.O.S” e “Olha para nós, general”.

No Twitter, um utilizador escreveu: “Já que não deu certo com as Forças Armadas só nos resta acender os telemóveis em SOS para o céu e torcer para os ‘ETs’ intervirem”.

O episódio acontece numa altura em que têm sido registados avistamentos de OVNIs no Brasil. O caso mais recente remonta à noite de 8 de novembro, quando vários pilotos entraram em contacto com a torre de controlo do aeroporto de Porto Alegre para reportar “luzes” e “objetos estranhos”.