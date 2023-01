PGR brasileiro pede "imediata abertura" de investigação à invasão em Brasília

O Ministério Público Federal do Brasil anunciou a "imediata abertura" de uma investigação para responsabilizar os envolvidos nos "atos de vandalismo" a sedes dos poderes em Brasília, por apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O Ministério Público brasileiro adianta, em comunicado, que o procurador-geral da República, Augusto Aras, "requisitou à Procuradoria da República no Distrito Federal (PRDF) a imediata abertura de procedimento investigatório criminal visando a responsabilização dos envolvidos".

Entre outras providências, refere a mesma nota, Aras "colocou a Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise (Sppea) da PGR [Procuradoria-Geral da República] à disposição do órgão a fim de preservar gravações e postagens [publicações nas redes sociais] que possam levar à identificação dos infratores".

O procurador-geral da República "monitora e acompanha com preocupação os atos de vandalismo a edifícios públicos que ocorrem em Brasília neste domingo", acrescenta o comunicado.

"Aras mantém contacto permanente com as autoridades e tem adotado as iniciativas que competem à instituição para impedir a sequência de atos de violência", indica ainda o Ministério Público brasileiro.

O procurador-geral também "manteve contato com o procurador-geral de Justiça do Distrito Federal [DF, onde se localiza a capital, Brasília] e dos Territórios, Georges Seigneur, para que atue no controle externo da atividade policial no DF", indica a mesma nota.