Marques Mendes critica autoridades por não terem prevenido invasão em Brasília

Sobre a invasão de apoiantes de Jair Bolsonaro em Brasília, Luís Marques Mendes fala num ataque à democracia.

O comentador da SIC critica as autoridades por não terem prevenido a situação.

Milhares de manifestantes apoiantes de Bolsonaro invadiram, este domingo, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), em protesto contra a eleição do chefe de Estado, Lula da Silva. Os efetivos de segurança do STF e as tropas de choque conseguiram recuperar o controlo da sede do tribunal. Centenas de pessoas foram detidas. Lula da Silva já veio garantir que os invasores serão punidos.

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou a intervenção federal na área de Segurança Pública de Brasília e disse que todos os responsáveis pelas invasões das sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário serão punidos.