Debate presidencial nos EUA. Cleveland palco de protestos contra Donald Trump

Poucas horas antes do início do primeiro debate presidencial dos Estados Unidos, vários manifestantes reuniram-se na segunda-feira junto à Universidade de Case Western Reserve, em Cleveland – que vai receber o frente-a-frente entre Donald Trump e Joe Biden – num protesto contra o atual Presidente e que contou também com apoiantes do movimento Black Lives Matter.

O primeiro de três debates

O debate de 90 minutos, marcado para a 01:00 (hora local, 02:00 em Lisboa), terá como moderador o jornalista da Fox News Chris Walace. É o primeiro de três debates que vão opôr os candidatos às presidenciais.

Entre os temas a discutir estarão questões polémicas como a raça e a violência nas cidades, a pandemia da covid-19 que já vez milhares de mortos nos Estados Unidos, e ainda as declarações de impostos de Trump e Biden.