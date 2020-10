Pence vs. Harris: “Ninguém espera um espetáculo deplorável como no primeiro debate”

Os candidatos a vice-Presidente dos Estados Unidos encontram-se esta noite para um debate único, no estado do Utah, onde estarão em cima da mesa temas como a pandemia, o sistema de saúde ObamaCare e as tensões raciais.

Para Luís Costa Ribas, o frente-a-frente desta quarta-feira não deverá ser um “espetáculo deplorável” como o que considera que aconteceu no debate entre Donald Trump e Joe Biden. O correspondente da SIC espera que a candidata democrata seja mais agressiva que o republicano, mas acredita que Pence terá resposta para Kamala Harris.

Acompanhe aqui o debate ao minuto.