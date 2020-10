Covid-19 nos EUA. "As pessoas estão a ser assassinadas financeiramente quando ficam doentes" 

Luís Costa Ribas diz que há "um cansaço muito grande" em relação a Donald Trump por parte dos norte-americanos.

Na emissão especial sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos da América, na SIC Notícias, o comentador da SIC falou sobre as "promessas cruciais" não cumpridas pelo líder norte-americano e as suas declarações sobre a pandemia do novo coronavírus.

Esta quarta-feira, Donald Trump disse que foi uma bênção ter sido infetado com a covid-19 e prometeu uma "cura" gratuita.

Para Luís Costa Ribas, esta é uma tentativa de Trump conseguir recuperar o apoio das pessoas mais idosas.

"Os mais idosos foram um eleitorado importantíssimo de Donald Trump em 2016 e agora estão a abandoná-lo."





